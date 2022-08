Gooise Meren legt voor het eerst dwangsom op aan bekende fietsendief

Een primeur in Gooise Meren: de gemeente heeft begin augustus voor het eerst een fietsendief een last onder dwangsom opgelegd, een zogeheten LOD. Juist nu er meer fietsen worden gestolen bij stations Bussum-Zuid en Naarden-Bussum hoopt de gemeente door de dieven zelf in hun portemonnee te pakken het stelen van fietsen tegen te gaan.

Het gaat om een volgens de gemeente bekende fietsendief die bij station Naarden-Bussum betrapt is met inbrekersspullen. Volgens de gemeente zijn deze spullen overduidelijk bedoeld om fietsen mee te stelen. De man is toen gearresteerd. 2.500 euro Als hij nogmaals wordt aangehouden en hij heeft inbrekersspullen bij zich dan wacht de man een dikke rekening. Gooise Meren meldt dat de dief dan een dwangsom van 2.500 euro per overtreding boven het hoofd hangt. Het werken met een dwangsom bij personen die inbrekerswerktuigen bij zich hebben, is niet ongewoon voor de gemeente. Gooise Meren werkt daar al langer meer als het bijvoorbeeld gaat om woninginbrekers of autokrakers. Het is nu voor het eerst dan dat een fietsendief een LOD krijgt opgelegd.

Quote "Met de inzet van een LOD kunnen we dieven sneller en beter aanpakken" gemeente gooise meren

Volgens de gemeente heeft dat te maken met de toename van fietsendiefstallen. Vooral elektrische fietsen bij station Bussum-Zuid en Naarden-Bussum blijken populair te zijn bij de dieven. Samen met de politie werkt Gooise Meren aan het verbeteren van de veiligheid. Naast het strafrechtelijke traject kan de gemeente ook bestuurlijke maatregelen inzetten, zoals dat nu gebeurt. Herhaling “Met deze financiële prikkel hopen wij inbrekers te weren en herhaling van de overtreding te voorkomen”, luidt de gemeentelijke uitleg. “Met de inzet van een LOD kunnen we dieven beter en sneller aanpakken.” Daarnaast heeft Gooise Meren nog enkele tips voor de fietseigenaren die hun tweewieler stallen bij Bussum-Zuid of Naarden-Bussum. Om diefstal beter tegen te gaan, is het advies om altijd een tweede slot te gebruiken en als het even kan de fiets altijd vast te maken aan een fietsrek.