Paard Ymke herstelt na helse redding uit sloot: "Ik kon alleen maar huilen"

Het grootste gedeelte van de tijd bracht het paard 's nachts door in de sloot. Na ruim zeven uur werd de brandweerpost Nederhorst den Berg gealarmeerd om het dier te redden. Met een zogenaamde paardenbroek, een soort harnas voor paarden, is Ymke met een hijskraan uit het water gehaald.

Volgens Bergkamer was het wel nog even spannend of haar paard dit zou overleven. "De dierenarts zei dat ze niks meer kon doen en alles gedaan had wat ze kon doen. Ze wilde hem een spuitje geven. Maar ik zei: dat gaat zeker niet gebeuren. Ik wilde eerst afwachten en kijken wat er ging gebeuren." Na een paar uur lukte het Ymke alsnog om overeind te komen.