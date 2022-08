KNVB verplaats AZ - NEC naar donderdag 1 september

Het duel tussen AZ en NEC van aanstaande zondag is verplaatst naar donderdag 1 september. De KNVB doet dit omdat AZ uitkomt in de play-offs van de Conference League en zich zo optimaal kan voorbereiden op dit duel.

De Alkmaarders spelen donderdag thuis tegen het Portugese Gil Vicente FC. Donderdag 25 augustus is de return in Portugal. Al eerder werd het duel tussen PSV en FC Volendam verplaatst. Dat duel stond oorspronkelijk zaterdag gepland, maar omdat de Brabanders in de play-offs actief zijn werd ook dat duel uitgesteld.

Het duel tussen Telstar en De Graafschap van donderdag 1 september is vervroegd. Die wedstrijd wordt nu gespeeld om 18.45 uur in plaats van 20.00 uur.