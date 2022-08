Brand begraafplaats Zuiderhof na 'inschattingsfout' wegbranden onkruid

Maandagochtend ging het goed mis bij begraafplaats Zuiderhof in Hilversum. Tijdens het wegbranden van onkruid tussen grindpaden ontstond er namelijk een flinke brand. Personeel en omwonenden kwamen snel in actie en wisten erger te voorkomen.

Voor groot onderhoudswerk moest onder anderen onkruid tussen de grindpaden van de begraafplaats weggebrand worden. De brand ontstond toen een van de medewerkers van de onderaannemer te dicht bij de graszoden aan het branden was. De dorre graszoden vatte vanwege de droogte en het warme weer dan ook snel vlam, waarna het vuur gemakkelijk om zich heen kon grijpen.

Snelle reactie

Gelukkig wist het personeel van de begraafplaats en een omwonende erger te voorkomen. De medewerkers belde snel 112 en begonnen zelf met blussen. Een omwonende die toevallig zelf in de buurt bezig wat met een watertank achter zijn tractor werd op de hoogte gesteld door zijn dochter, waarna hij snel richting de brand reed om mee kon blussen.

Voordat de brandweer daar was, was de brand al onder controle gebracht en hoefde de brandweerlieden alleen nog na te blussen.

Schade

De schade is niet gering. Zo zijn tien bomen beschadigd geraakt, waarvan vier verwijdert moeten worden omdat ze volledig zwartgeblakerd zijn. "Het is heel erg, want het waren mooie bomen, maar het had veel erger kunnen aflopen", vertelt Anita van Loon, directeur van Uitvaartstichting Hilversum.

Graven zelf zijn niet beschadigd geraakt, maar een aantal grafstenen hebben lichte roetschade opgelopen. Deze hoeven alleen schoongemaakt te worden. Ook een aantal graszoden zijn afgebrand en moeten opnieuw aangelegd worden.

Inschattingsfout

Volgens Van Loon gaat het om een inschattingsfout. "De aannemer erkent verantwoordelijkheid. Volgens hem was het een verkeerde inschatting om zijn personeel in deze hitte deze werkzaamheden te laten doen." Volgens Van Loon is de werkrelatie niet afgelopen en gaat de aannemer alle schade op zich nemen.

De plechtigheden die maandag en morgen gepland staan kunnen gelukkig wel gewoon doorgaan. "De mensen zijn niet gestoord en vanuit de aula kunnen nabestaanden de schade niet zien." Maandagmiddag en dinsdagochtend wordt de schade hersteld.