Geen top 20-notering voor Ronald Schröer op EK marathon, Jill Holterman 21e

Op het EK atletiek is Ronald Schröer uit Egmond aan den Hoef als 42e geëindigd op de EK marathon. De Noord-Hollander liep een tijd van 2 uur 19 minuten en 40 seconden. Bij de vrouwen werd Jill Holterman 21e in een tijd van 2.35.25. Bo Ummels uit Heiloo werd 52e in 3.00.56.

Vooraf had Schröer aangegeven tevreden zijn met een top 20-notering. Dat redde hij dus niet.

Historisch brons

Nienke Brinkman zorgde voor een enorme sensatie. De Nederlandse atlete pakte brons in een tijd van 2.28.52. Het was voor het eerst dat een Nederlandse vrouw eremetaal pakte op de marathon. Voor Brinkman was het ook nog haar eerste internationale toernooi. Goud ging naar de Poolse Aleksandra Lisowska en zilver was er voor Matea Parlov Kostro.

Hitte

Vooraf werd de hitte gevreesd in München, maar op de wedstrijddag bleek dat mee te vallen. Een aantal atleten had via een brief opgeroepen om de wedstrijd te vervroegen. Dat werd niet gedaan. Schröer ondertekende die brief niet. "Je weet dat het warm gaat worden en dat weet je al meer dan een jaar. Daar kan je ook op trainen. Ik heb die brief ook niet ondertekend", aldus Schröer.