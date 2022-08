Lading vis op de A22, opruimen duurt rest van de dag

Op de A22 tussen Beverwijk en knooppunt IJmuiden is een vrachtwagen zijn lading vis verloren na een botsing met een andere vrachtwagen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het opruimen van de vis de rest van de dag duren. Naar verwachting gaat de weg om 22.00 uur weer open.

Dat betekent ook dat de Velsertunnel richting Amsterdam en Haarlem dicht blijft tot de vis is opgeruimd. Verkeer in die richting kan vanaf knooppunt Beverwijk omrijden via de A9.