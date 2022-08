Zeven keer zoveel afval op zomerse dagen: zij maken het strand ('s nachts!) schoon

Het opruimen van het afval wordt deels door Spaarnelanden gedaan en deels door de Gebroeders Paap. Spaarnelanden is verantwoordelijk voor het afval op de boulevard en in het dorp. De Gebroeders Paap gaat over het strand. Strandpaviljoenhouders zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden van hun terras en strand in een straal van tien meter rond hun zaak.

De bezoekers van het kustdorp laten van alles achter na een zonnige dag, variërend van pizzadozen, flessen tot lege blikjes. Veel gaat keurig in de honderden afvalbakken die overal op het strand en boulevard staan, maar veel belandt ook op de grond of in het zand. Afgelopen weekend is er ongeveer zeven keer zoveel afval achtergebleven ten opzichte van een gemiddeld weekend in oktober.

"Het is heel veel werk. 's Morgens vroeg gaan we op pad om een uur of zes en 's avonds rond een uur of acht doen we nog een keer hetzelfde rondje." Ze halen zo'n zes à zevenduizend kilo afval op in twee dagen en dat is ongeveer zeven keer zoveel als normaal.

"'s Morgens zijn we vier uur bezig en 's avonds ook nog zoiets. En op een grijze dag in november ben je in tweeënhalf uur wel klaar." Het is dus veel meer werk dan normaal, maar er worden geen extra mensen ingezet. Deze zogenaamde piekdagen horen bij het werk. "Rond elf uur 's ochtends is alles opgeruimd en is het weer spik en span in Zandvoort. En juist op de piekmomenten moeten we niet ons koppie laten hangen, maar er vol tegenaan gaan."

Gebroeders Paap

De Gebroeders Paap is een echt Zandvoorts familiebedrijf en al meer dan 50 jaar verantwoordelijk voor het afval op het strand. Het opruimen gebeurt 's nachts. "Als we veel werk te doen hebben, dan gaan we al 's avonds op pad om elf of twaalf uur. En dan werken we door tot de volgende ochtend tien uur zonder pauze, dat is wel echt buffelen, zo vertelt Leen Paap.

tekst loopt door onder de foto