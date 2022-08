Anderhalve kuub afval uit sloten Enkhuizen en Stede Broec gevist

Vanaf twintig sups, begeleid door vijf kayaks, is dit weekend in Enkhuizen en Stede Broec gevist naar afval. Gewapend met een grijper gingen de vrijwilligers onder meer plastic flesjes, glas, blikjes en piepschuim te lijf. Daarbij hebben de vrijwilligers anderhalve kubieke meter aan afval uit het water gehaald.

Het gaat met name om rommel dat al heel lang vastlag in het riet, zo vertelt Lars Verberne aan WEEFF Radio. Zelfs een volle vuilniszak kwam hij tegen. "Die was helemaal vergaan, dus die moest ik heel voorzichtig optillen." Als afval lang in de sloot ligt neemt het de kleur van het water aan. "Daardoor zie je het heel slecht", vertelt Lars. "Maar als je dichtbij komt zie je toch heel veel liggen."

Lars heeft het vermoeden dat het vooral vuil is dat door harde wind vanaf de weg het water in is gewaaid. "Wat heel triest is, is dat sommige vogels nestjes van een beetje rommel bouwen." Het lijkt een vies karweitje, maar dat valt volgens Lars mee: "Door de grijpers hoef je het vuil niet aan te raken. Het is meer de geur van de blubber dat je ruikt."

Omslag nodig

Schoon Enkhuizen loopt tweewekelijks een rondje door de stad om deze zo schoon mogelijk te houden. "De gemeente heeft te maken met personeelstekort. Wij hebben gewoon soms tijd over en willen graag bijdragen aan een schoner milieu, en de bewustwording hiervan. Er is een omslag nodig en wij willen hieraan bijdragen."

Ondanks deze regelmatige inzet van vrijwilligers is er zaterdag en zondag anderhalve kubieke meter afval uit het water gevist. Veel grote stukken hout, jerrycans, een ‘verloren’ stofzuiger, een plantenbak met de boom er nog in en een houten stoel zijn de opvallendste dingen die opgevist zijn. Ook zijn er nog zeven volle vuilniszakken met vuil verzameld door een groep die in Enkhuizen op de kant heeft gelopen.

"West-Friesland is weer een stukje mooier en schoner dankzij de inzet van de vele fantastische vrijwilligers", aldus organisatoren Wilbert Prehn en Judith van Duijne, die spreken van een groot succes.