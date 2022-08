Vrouw (18) uit Haarlem overleden bij waterscooterongeluk, bijrijder (23) zwaargewond in ziekenhuis

Het dodelijke slachtoffer van het waterscooterongeluk bij Spaarnwoude is een 18-jarige vrouw uit Haarlem. De bijrijder, een 23-jarige man, werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en ligt daar nog steeds.

De twee zaten samen op één waterscooter . Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.

Dat laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde gistermiddag in het Zijkanaal C dichtbij het viaduct van de A9 op de grens tussen Velsen-Zuid en Spaarndam.

