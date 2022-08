Indië-herdenking op de Dam: "Men deed alsof die oorlog niet meetelde, dat was pijnlijk"

Op de Dam was vanochtend de herdenking van de bevrijding van voormalig Nederlands-Indië. Locoburgemeester Hester van Buren sprak in haar speech over de moeilijke tijd na de capitulatie en hoe de oorlog in Nederland werd behandeld. Daarna legde zij namens de gemeente Amsterdam als eerste een krans.

Initiatiefneemster Peggy Stein vertelde in 2020 tegen AT5 dat het doel van de herdenking is om die urn in ere te herstellen . "In ieder geval de geschiedenis achter de urn en de erevelden waar onze familieleden liggen, die we heel graag besproken hebben. Dat is hier, die is hier ingemetseld, dus dat is voor ons heel belangrijk."

Het Nationaal Monument op de Dam is een bijzondere plek voor Indische Nederlanders, want naast urnen met grond uit elf Nederlandse provincies, is er achter in het monument ook een urn ingemetseld met grond uit Indonesië.

De herdenking is ieder jaar op 15 augustus, omdat de Japanners zich op deze dag in 1945 overgaven. Daarmee was er in elk werelddeel officieel een einde gekomen aan de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. "Hoewel dat officieel misschien het einde van de oorlog betekende, was dat in de praktijk nog helemaal niet het geval", aldus locoburgemeester Van Buren tijdens haar speech.

"In Nederlands-Indië waren vrede en vrijheid nog ver weg. Er brak zelfs een bijzonder bloedige tijd aan", vervolgde de loco-burgemeester. "Een onafhankelijkheidsstrijd, gekenmerkt door racistisch geweld, zuiveringen en ook door bruut ingrijpen van de Nederlandse overheid."

"Pijnlijk en beschamend"

De locoburgemeester vertelde over hoe de oorlog in Nederlands-Indië 'eigenlijk nooit voorbij gaat voor veel mensen'. "Terug in Nederland voelden velen zich ontheemd. Ze hadden grote moeite om door te gaan met het leven, op die vreemde plek, kil bejegend en opgejaagd door pijnlijke, vaak ook bitterzoete herinneringen."

Volgens Van Buren kregen deze mensen lange tijd 'geen volwaardige plek' in de geschiedenis. "Uit onverschilligheid misschien, of omdat het niet paste in het Nederlandse zelfbeeld over de oorlog. Men deed alsof die oorlog niet meetelde, omdat het niet hier was. Dat was pijnlijk: voor de slachtoffers en hun naasten. Maar het was ook beschamend."

"Gelukkig weten we nu beter. En we weten ook meer", zei Van Buren, die onder meer doelt op gebeurtenissen als de Japanse bezetting, de kampen, de overlevingsstrijd van de buitenkampers en de troostmeisjes. "Over het leed van Indonesiërs, Molukkers, Indo-Europeanen, Europeanen, Papoea’s, de Joods-Indische en Chinees-Indonesische gemeenschap. Maar ook over honger, dwangarbeid, geweld, vernedering en terreur."