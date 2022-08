Jean Pierre meteen in actie na horen schoten: 'Hebben kogelhulzen veilig gesteld'

De rust is weer wedergekeerd in Koog aan de Zaan, maar afgelopen nacht rond 23.45 uur is aan de Leliestraat geschoten. Buurtbewoner Jean Pierre Moinat wilde net naar bed gaan toen hij de vijf schoten hoorden. "Ik ben naar beneden gelopen en toen zag ik twee buurtbewoners de rechterkant op rennen achter de daders aan."

"Ik wist meteen dat het pistoolschoten waren, maar ik had niet verwacht dat het hier voor de deur zou zijn", vervolgt Jean Pierre Moinat zijn verhaal. "Ze stonden op elkaar te schelden hierzo. Dat is wat ik gehoord heb. Ik hoorde die schoten en die scooter wegrijden. De andere mensen gingen richting het station."

Veel vraagtekens

Na de schoten komen hij en zijn vrouw meteen in actie. "Wij hebben de kogelhulzen veilig gesteld. We zijn op de weg gaan staan en hebben de auto's eromheen geleid." Jean Pierres vrouw heeft direct de politie gebeld.

Het is niet duidelijk waarom er geschoten is. "Ik heb de de daders niet gezien, maar een andere buurtbewoner heeft ze wel gezien. Het schijnen lichtgetinte mensen te zijn, maar verder ken ik er helaas niks over vertellen."

De schoten van afgelopen nacht zijn niet de eerste die voor onrust zorgen in Koog aan de Zaan. Jean Pierre herinnert zich het schietincident in de trein vorig jaar maar al te goed en ook de dood van een taxi-koppel is hij niet vergeten. Jean Pierre is niet bang, maar vindt het niet gewoon. "Het hoort niet hè. Je hoort hier rustig te kunnen leven, maar het is de tijd hè."