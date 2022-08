Hond komt vast te zitten onder bus en overleeft het: "Heeft engeltje op haar schouder"

Hond Zorra kwam gisteravond vast te zitten onder een bus nadat ze achter een kat aan de Middenweg in Heerhugowaard op rende. De bus moest omhoog gekrikt worden door de brandweer. Toen de bus eenmaal opgetild was, kwam de hond er zelf onder uit, vertelt de dierenarts die haar daarna behandeld heeft.

Toen de chauffeur van de dierenambulance aankwam was de brandweer de bus al aan het opkrikken. "De hond zat vast onder de stuurstang, maar was bij kennis", vertelt ze. "Een brandweerman kon haar soms ook even kriebelen." Na ongeveer een kwartier kon de hond worden bevrijd. "Tot ieders verbazing stond de hond weer op toen de bus ophoog was. Toen hebben we haar wel even naar de bus getild."

"Ze heeft niks gebroken", vertelt de dierenarts van Dierenartsenpraktijk Butterhuizen in Heerhugowaard. "Ze heeft een flinke wond op haar pols en mogelijk een hersenschudding." Al met al vindt de dierenarts dat de verwondingen meevallen. "Ze heeft een engeltje op haar schouder gehad." Zorra is vannacht behandeld, waarna ze met pijnstillers en antibiotica weer naar huis kon.

Geschrokken

De hond, een Ridgeback, ontsnapte toen de ouders van het baasje de hond aan het uitlaten waren. Het baasje zelf is op vakantie en haar ouders passen op de hond. "De moeder van het baasje heeft de hele nacht naast Zorra gezeten", vertelt een medewerker van de dierenambulance Alkmaar. "Vanmorgen wilde ze eten en drinken en heeft ze een plasje gedaan." De medewerker is blij dat het relatief goed gaat. "Het moet zo schrikken zijn geweest voor haar."