Blog: A22 afgesloten na ongeval: lading vis over de weg • Terugblik op het weekend

Het nieuws van het afgelopen weekend: wandelaars zijn na de brand op vrijdag bezorgd over de gevolgen van de droogte in de Kennemerduinen en bij een ongeluk met een waterscooter in Spaarnwoude is iemand om het leven gekomen.

Verder: sporters zetten de wekker vroeg om de hitte voor te zijn en Telstar gaat thuis hard onderuit tegen PEC Zwolle.