Renee en Menno maakten carrièreswitch door corona: schot in de roos of tijdelijke overstap?

Wat doe je als je door corona niet meer je carrière als dj kan uitoefenen en je daarmee al je inkomsten ziet wegvallen? In 2020 ging AT5 langs bij Amsterdammers die besloten hun carrière over een andere boeg te gooien. Tijd om weer op bezoek te gaan, want hoe staan de zaken er twee jaar later voor? Vandaag spreken we Menno van Willigenburg, die dj was en nu meubels maakt, en Renee de Pont, die naast haar hotelboekingskantoor een sieradenbedrijf startte.

Menno van Willigenburg werkte voor corona als dj en had daarnaast een verhuurbedrijf in dj-spullen, licht en geluid. Toen door corona alle evenementen werden afgelast, zag hij dat werk ineens wegvallen. "Op het donkerste moment dacht ik: ik ga asperges telen", blikte van Willigenburg in de zomer van 2020 al terug . Het werd uiteindelijk meubelmaken. "Ik maak gebruik van kisten uit de evenementenbranche. Door alle maatregelen staan die kisten nu stil. Ik vond het wel symbolisch om ze om te vormen tot meubelstukken voor in je huis."

Renee de Pont moest in die tijd werknemers van haar boekingskantoor ontslaan en ging daarnaast zelf ook op zoek naar ander werk. Het gebeurde allemaal in periode dat haar man erg ziek werd door corona. Ze besloot uiteindelijk met haar hobby aan de slag te gaan en begon een sieradenbedrijf. "Nu gaan we allebei weer de goede kant op", zei De Pont in augustus 2020. "Er moet natuurlijk wel wat blijven gebeuren. Doorgaan is dan denk ik wel heel belangrijk."

Schot in de roos

Twee jaar later is Menno van Willigenburg nog altijd volop bezig als meubelmaker. Hij noemt zijn carrièreswitch 'een schot in de roos'. "Ik ben gelukkig met hoe dat in twee jaar tijd veranderd is. Tegenwoordig maak superveel meubels", vertelt hij wanneer we hem weer in zijn werkplaats opzoeken.

Stoppen met zijn dj-carrière had hij zonder de corona-uitbraak nooit gedaan. "Omdat ik er niet het inzicht voor had om daar uit te stappen", aldus Menno, die resoluut 'nee' antwoordt op de vraag of hij ooit nog een comeback maakt als dj. Het meubelmaken verdient namelijk prima: "Ja, ik kan wel zeggen dat ik de coronadip heb goedgemaakt."