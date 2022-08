Dominant AZ trekt zich weinig aan van recordgoal en verslaat Sparta Rotterdam

AZ beleefde een dramatisch begin van de wedstrijd. De Alkmaarders kregen al na 8 seconden een treffer van Vito van Crooij te verwerken. De grensrechter vlagde aanvankelijk voor buitenspel, maar dat werd gecorrigeerd door de VAR. Dat betekende een evenaring van de snelste eredivisie-goal in de historie, want Van Crooij scoorde net zo snel als Koos Waslander, die in 1982 ook na 8 seconden het net wist te vinden.

De ploeg van Jansen was echter niet van slag van de treffer. AZ won afgelopen donderdag met 7-0 van Dundee United en legde ook Sparta steeds meer de wil op. Dat leidde weliswaar tot meerdere kansen, maar de gelijkmaker bleef lang uit. Uiteindelijk had AZ een strafschop nodig om de 1-1 op het scorebord te zetten. Vangelis Pavlidis bleef uiterst kalm tegenover oud AZ-doelman Nick Olij zette AZ op gelijke hoogte.

Ook na de pauze was AZ de bovenliggende partij. Een klein kwartier na de rust zette Dani de Wit zijn ploeg terecht op voorsprong. De aanvallende middenvelder werkte een voorzet vanaf de linkerkant overtuigend binnen: 1-2. Van die verdiende voorsprong kon het slechts twee minuten genieten, want Van Crooij scoorde zijn tweede van de middag voor Sparta. De buitenspeler liep weg uit de rug van Milos Kerkez en schoot de 2-2 binnen. De Hongaarse linksback herstelde zijn fout binnen twee minuten, want hij stond op de juiste plek om de 2-3 binnen te schieten. Het slotoffensief van Sparta bleef uit, waarna AZ de wedstrijd eenvoudig over de streep trok.

Aanstaande donderdag speelt AZ in de play-offs voor de Conference League. De Alkmaarders treffen dan Gil Vicente uit Portugal. Volgende week zondag is NEC om 14.30 de tegenstander in de competitie.

Opstelling AZ: Verhulst; Hatzidiakos (Witry/66), Beukema, Martins Indi, Kerkez (M. De Wit/66); Clasie (Koopmeiners/81), Reijnders, D. De Wit; Evjen, Pavlidis (Barasi/78), Van Brederode (Lahdo/66)