Man aangehouden op Schiphol na sturen foto neergestort vliegtuig

Een woordvoerder van Transavia zei na dit incident tegen Rijnmond dat ze het versturen van een foto van een neergestort vliegtuig zien als een soort bommelding. "Personeel zag deze foto voorbijkomen, kinderen zagen de foto voorbijkomen. Het is niet niks."

Het is de tweede keer in korte tijd dat er iemand wordt opgepakt voor het versturen van zo'n AirDrop-foto. Afgelopen woensdag werd een 18-jarige man aangehouden op Rotterdam-The Hague Airport.

De foto van het neergestorte vliegtuig werd verspreid via AirDrop, een functie op Apple-apparaten waarbij gebruikers elkaar bestanden via WiFi kunnen sturen. Veel Apple-gebruikers hebben deze functie op ‘openbaar’ staan, zonder dit te weten. Hierdoor kan iedereen hen foto’s sturen.

Dat meldt de Koninklijke Marechaussee vandaag. Het vliegtuig waar de man in zat, zou vertrekken naar Dubai.

