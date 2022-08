Politie: "Tweet handhavers over man die meisjes lastigvalt op strand kan angst zaaien"

De politie is niet blij met een inmiddels verwijderde tweet van handhavers van de gemeente Den Helder over een man die meisjes zou hebben lastiggevallen op het strand van Julianadorp. Volgens de politie zaait de tweet mogelijk angst en onrust.

De afdeling handhaving van de gemeente twitterde zaterdag trots dat zij na een melding van strandwachten een man had staande gehouden. De man zou 'onzedelijke handelingen verrichten richting meisjes/dames op het strand'. Ook zou hij de meisjes gefilmd hebben. 'Persoon overgedragen aan politie', valt er verder te lezen.

De politie laat in een reactie weten inderdaad iemand gesproken te hebben. Maar na het bekijken van de beelden bleek er geen reden te zijn om de man, een 27-jarige, als verdachte aan te merken. Ook is er geen aangifte gedaan.

De woordvoerder van de politie zegt daarom niet heel gelukkig te zijn met de tweet van de handhaving. "Ze wilden de goede samenwerking laten zien, maar hebben nu best veel details getweet. Dit kan leiden tot onnodige angst en onrust bij de strandgasten", zegt de woordvoerder.

'Drie mensen voelden zich onveilig'

In een reactie laat de gemeente Den Helder weten dat de handhavers 'hebben gehandeld naar aanleiding van een melding van de verdachte situatie'. Verder gaat de woordvoerder niet in op de kwestie. "De verdere afhandeling is een zaak van de politie", aldus de gemeente.

De betrokken reddingsbrigade kan evenmin weinig kwijt over de zaak, behalve dat zaterdagmiddag drie mensen zich bij hun strandpost meldden die zich onveilig op het strand voelden. "Wij hebben toen de politie gebeld", vertelt een van de strandwachten.

De tweet is inmiddels verwijderd.