16-jarige jongen neergestoken in Heerhugowaard, voorbijganger verleent eerste hulp

Een 16-jarige jongen is vannacht gewond geraakt nadat hij waarschijnlijk was neergestoken in de Bomenwijk. Een voorbijganger vond hem rond 0.30 uur op de Middenweg en verleende eerste hulp.

De jongen werd ter hoogte van de Stationsstraat op de Middenweg gevonden. Nadat de hulpdiensten de zorg overnamen van de voorbijganger, is de Castricummer overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft onderzoek gedaan in de buurt, maar er is nog niet niemand aangehouden. Wat de aanleiding was en wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk, daarom is de politie op zoek naar getuigen.