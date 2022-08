Dak stort in bij brand in Zaans kraakpand

In een kraakpand aan de A.F. de Savornin Lohmanstraat is vannacht rond 3.00 uur brand ontstaan. Vlammen sloegen uit het dak en omwonenden werden vanwege de rook gevraagd hun woning te verlaten. De Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland laat om 7.35 uur weten dat de brand uit is.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio vertelt dat een aantal mensen die binnen in het pand waren het gebouw op tijd hebben kunnen verlaten. "Voor zover de brandweer nu weet, zijn er geen gewonden", vertelt hij. "Zij zijn nog niet binnenin het pand geweest."

Vanwege de rook werd een deel van de straat afgezet en werden er woningen ontruimd. Rond 6.00 uur was de brand onder controle en konden de eerste bewoners weer terug naar huis. Ondertussen is de brand uit en kunnen omwonenden allemaal weer naar huis.

Het pand is volledig uitgebrand en het dak is ingestort. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.