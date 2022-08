Beach Cleanup maakt strand schoon tussen Camperduin en Bergen: "Neem je eigen troep mee"

Nadat eerder ruim 600 kilo afval en 3012 peuken werden opgeruimd van de stranden in de Noordkop, trotseerden tientallen vrijwilligers vrijdag de hitte om afval te rapen van het strand tussen Camperduin en Bergen. "Per honderd meter strand vinden we gemiddeld 280 stukken afval."

Het was een etappe van de Beach Cleanup Tour. Voor de negende keer organiseerde Stichting De Noordzee deze strandschoonmaak om aandacht te vragen voor de vervuiling van de zee en het afval op de stranden.

De strandschoonmaak begon op 1 augustus in Zeeland en op de Waddeneilanden. Maandag eindigt de editie van 2022 in Zandvoort.

Tako Popma van Stichting De Noordzee vertelt dat de laatste jaren per honderd meter strand wel 280 stukken worden gevonden. "Die variëren van visdraadjes tot kratten, pallets en andere grote dingen." Wel ziet hij 'langzaam een dalende trend' in de afgelopen twintig jaar. "Het is nu een kwart minder erg dan het twintig jaar geleden was."

Eigen troep meenemen

Het gaat dus 'de goede kant op', maar er is nog een hoop werk te doen, zegt Popma. Eén van de vrijwilligers vertelt aan mediapartner Duinstreek Centraal: "De plastic troep moet van het strand en daar moeten we allemaal een bijdrage aan leveren."

Een andere vrijwilliger heeft een oplossing voor een groot deel van het afvalprobleem: "Neem je eigen troep mee naar huis. Zo hoort het."



Mediapartner Duinstreek Centraal ging langs voor een videoreportage en sprak met de organisatie en met enkele vrijwilligers: