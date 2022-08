Meerdere voetbalclubs betuigen hun steun aan Donny van Iperen

Voor de wedstrijd Go Ahead Eagles - PSV heeft de club uit Deventer haar steun betuigd aan Donny van Iperen. De voetballer ligt sinds vorige week in coma nadat hij voor zijn Moldavische club FC Zimbru hard in botsing kwam met de doelman van de tegenstander.

GAE-supporters steunen Donny van Iperen - Orange Pictures

De voetballer uit Sint Pancras voetbalde in het seizoen 2019-2020 voor Go Ahead Eagles. Nadat de stadionspeaker het publiek toesprak volgde het nummer You’ll Never Walk Alone in stadion De Adelaarshorst. Tekst gaat door onder de tweet.

You'll Never Walk Alone, Donny ❤️💛 pic.twitter.com/UDsDP24o1k — ESPN NL (@ESPNnl) August 13, 2022

Van Iperen speelde eerder voor Telstar. De club uit Velsen-Zuid kwam vrijdag in een speciaal shirt het veld op voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle. In de jeugd speelde Van Iperen voor AZ. De Alkmaarse club vertoonde donderdag op de grote schermen in het stadion een steunbetuiging aan de voetballer. Tekst gaat door onder de foto.

Telstar-aanvoerder Glynor Plet in een speciaal shirt voor Donny van Iperen - Pro Shots / Remko Kool

De afgelopen dagen probeerde de familie van de verdediger hem naar Nederland te halen. In eerste instantie lukte dat niet omdat hij geen Nederlandse zorgverzekering meer had, maar uiteindelijk is het toch gelukt. Hij is overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam.