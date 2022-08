Moeder en dochter vechten in de modder om de eerste plek tijdens prutrace

Mirriam Guljé is al jaren de snelste vrouw bij de prutrace in Broek in Waterland. Maar nu moet ze echt aan de bak want de nieuwe generatie wil haar van de troon stoten. Die concurrentie komt van niemand minder dan haar bloedeigen dochter. "Ik hoop dat ik mamma kan verslaan", zegt de 16-jarige Sabijn.