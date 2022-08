Indrukwekkend eerbetoon aan verongelukte Ruud (45) uit Zuid-Scharwoude

Een indrukwekkende rouwstoet nam vanmiddag afscheid van Ruud Besseling uit Zuid-Scharwoude. Hij kwam vorige week om het leven bij een ongeluk op De Helling in Sint Pancras. De stoet vertrok vanaf zijn woning aan de Schout in Zuid-Scharwoude naar het crematorium in Schagen.

Bij Ruuds woning hadden tientallen vrienden uit een supportersgroep van Ajax een erehaag gevormd en brachten een laatste groet met fakkels van Bengaals vuur.

Sinds begin dit jaar werkte de 45-jarige Ruud als planner bij transportbedrijf GVT Transport en Logistics. Daarom reden tientallen vrachtwagencombinaties van het Alkmaarse bedrijf gisteren al rond met een rouwlint. Vandaag voegden vijftien vrachtwagens zich in de rouwstoet en vormden zo een eerbetoon aan hun collega. Langs de route brachten ook inwoners van Dijk en Waard een laatste saluut.

Onderzoek kan nog maanden duren

Ruud Besseling overleed nadat een 31-jarige automobilist uit Heiloo uit de bocht vloog en daarbij meerdere fietsers, onder wie Ruud Besseling raakte. De automobilist werd gearresteerd. Hij bleek onder invloed van alcohol en had geen rijbewijs. Dinsdag is de man vrijgelaten in afwachting van het onderzoek. Naar verwachting zal dat onderzoek nog maanden duren.



Ruud Besseling werd in Schagen gecremeerd. De uitvaart was in besloten kring. Bekijk hieronder beelden van de rouwstoet van mediapartner Dijk en Waard Centraal: