Oude kinderboerderij Jeugdland verwoest door brand

Teleurgestelde gezichten op het terrein van Jeugdland aan de Valentijnkade in Amsterdam-Oost vandaag. De oude kinderboerderij is gisteravond verwoest door een brand.

De brand ontstond rond 18.30 uur. "Ja, het is wel even schrikken", vertelt een vader. "We komen hier graag en best wel vaak. Met heel veel plezier maken we gebruik van alles wat er is. En dan zo'n enorme brand. Dat is wel even schakelen."

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Wat wel duidelijk is, is dat er geen mensen en dieren gewond zijn geraakt. Jeugdland bekijkt nog wat er met de kinderboerderij gaat gebeuren en gaat met de kinderen praten.

"We gaan zien hoe ze reageren", zegt Meinke Noordam, directeur van Jeugdland. "Wat we ook met hen gaan doen. Misschien willen ze het gebouw tijdelijk versieren of er op tekenen. Dat gaan we bekijken." Ze denkt niet dat er door de brand activiteiten afgeblazen moeten worden, omdat er meer ruimte op het terrein is.