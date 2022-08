Amsterdamse stuurvrouw behaalt unieke zilveren plak op EK met mannen acht

Een mislukte start voor de Nederlandse mannen acht bij de Europese kampioenschappen in München en dan toch het zilver pakken. Dat mag gerust verrassend genoemd worden. En dat was mede te danken aan stuurvrouw Dieuwke Fetter uit Amsterdam.

Binnen no-time lag Nederland op plek vijf en was de afstand op de rest ruim dertig meter. De race ging over 2000 meter en Oranje zette een spectaculaire achtervolging in. Vlak voor de finishlijn passeerde Dieuwke Fetter en haar acht mannen Italië en zo veroverden ze de zilveren plak.

De mannen acht bestaat naast stuurvrouw Fetter uit: Abe Wiersma, Niki van Sprang, Lennart van Lierop, Guillaume Krommenhoek, Michiel Mantel, Jacob van de Kerkhof, Mick Makker en Guus Mollee.

Groot-Brittannië won de race overtuigend.