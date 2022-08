Twee vrouwen gewond door glas uit gondel reuzenrad Zandvoort, vier arrestaties

Dat gebeurde rond 22.00 uur. Nadat de vrouwen (beiden 33 jaar oud) waren geraakt, probeerde één van hen foto's van de mannen te maken. Dat zette kwaad bloed, waarop de verdachten besloten haar telefoon met geweld af te pakken. Vervolgens sloegen ze op de vlucht.

Dankzij verklaringen van getuigen hield de politie later op de avond drie Amsterdammers (17, 19 en 24) en een Hoofddorper (19) aan. Zij zijn meegenomen naar het bureau waar ze worden verhoord. Onderzocht wordt of het glas bewust is gegooid, of per ongeluk is gevallen.

Gewond aan arm

De vrouwen raakten beiden gewond aan een arm en zijn in het ziekenhuis behandeld. De politie is nog op zoek naar een getuige die heeft gezien hoe het glas uit de gondel werd gegooid. De afgepakte telefoon werd later op straat gevonden.