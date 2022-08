Hilversummer (23) opgepakt voor overval op drogist

Een 23-jarige Hilversummer is gisteravond opgepakt voor betrokkenheid bij de overval van afgelopen dinsdag op een drogist in zijn woonplaats.

De overvaller belde rond 8.30 uur aan bij de Kruidvat in de Kerkstraat. De winkel was op dat moment nog gesloten, maar de aanwezige medewerkers openden de deur voor de man die zijn gezicht gedeeltelijk bedekt had met een mondkapje.