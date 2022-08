NS test nieuwe trein richting Schiphol

De NS omschrijft de trein als de 'Airport Sprinter'. Wat anders is dan bij een normale sprinter, is dat de machinist verantwoordelijk is voor het sluiten van de deuren. Er zijn extra camera's op de trein gezet om dat veilig te laten verlopen.

Dienstregeling hetzelfde

De testritten vinden zes weken lang iedere dinsdag en woensdag plaats. Voor reizigers zal er weinig van te merken zijn, want de dienstregeling blijft hetzelfde. Wel worden de reizigers via omroepberichten geïnformeerd over de testen.

"Achter de schermen wordt onderzocht hoe er met de Airport Sprinter tijdwinst behaald kan worden", laat de NS weten. "Dit is noodzakelijk om de hoofdstad en de nationale luchthaven tijdens de grootschalige werkzaamheden aan de sporen van Amsterdam Centraal bereikbaar te houden."

Sneller vertrekken

Bij metro's is de bestuurder al verantwoordelijk voor het sluiten van de deuren. In andere Europese landen gebeurt het in treinen ook. Volgens de NS kunnen treinen hierdoor sneller vertrekken. Er blijft wel een conducteur aanwezig als 'chef van de trein'.

De NS heeft eerder al met de trein getest in de fabriek en op een opstelplaats. Ook is er al gereden met vrijwilligers.