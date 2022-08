Zwemmer vermist bij 't Wed in Overveen, duikteams zijn op zoek

De hulpdiensten zijn met man en macht op zoek naar een vermiste zwemmer in Overveen. De man was gaan zwemmen in het Wed en is rond zes uur vanavond spoorloos verdwenen. Het strandje is vanwege de zoekactie afgezet.

Foto's: NieuwsFoto.nl

Meerdere duikteams en andere hulpdiensten zoeken naar de man in het water. Ook is er een traumahelikopter geland op het strand. Het strandje is inmiddels ontruimd en afgezet voor publiek. Volgens getuigen op het strand schakelde de broer van de vermiste man de hulpdiensten in. Het is nog onduidelijk hoe de vermiste man eraan toe is.