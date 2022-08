'Hotdog Games' in Haarlem voor kinderen die niet op vakantie gaan

Het was bloedheet vanmiddag in het Molenplaspark in Haarlem. Toch waren er zo'n dertig kinderen afgekomen op de Hotdog Games. Deze spannende sport- en spelmiddag werd georganiseerd door Triple Threat. Waar je naast suikerspinnen natuurlijk ook hotdogs kon eten.

Hotdog Games in Haarlem - NH Nieuws

In Haarlem-Noord, het centrum, Parkwijk en Schalkwijk zijn er allerlei dingen te doen voor kinderen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld voet- en basketballen, maar er was gisteren ook een buitenbioscoop bij de Toneelschuur. De hotdog games zijn onderdeel van Summer 22 dat voor de tweede keer wordt georganiseerd. Het evenement richt zich vooral op kinderen die niet met vakantie gaan of thuis zitten omdat de sportverenigingen gesloten zijn. "Vorig jaar tijdens corona zijn we begonnen met Summer 21", zegt Shadde Fessaha community leader van Triple Threat. "Dat was een zo'n succes dat we het dit jaar weer hebben gedaan."

Summer Games 2022 Haarlem NH Nieuws

Summer Games 2022 Haarlem NH Nieuws

Summer Games 2022 Haarlem NH Nieuws Volgende