Festival op Adriaans boerderij: "Een soort Ruigoord in de polder"

De merkwaardige historie van een boerderij in Hoogwoud is nu de inspiratie voor een festival. Het festival brengt kunst, theater, muziek en lokaal voedsel naar West-Friesland. "Iedereen is welkom en kan lekker zichzelf zijn", meldt organisator Lars Boon van het Kaap Vaarders Verbond.

"Hier in de omgeving zijn minder kunst en cultuur evenementen", vertelt organisator Lars aan NH Nieuws. "Wij willen graag mensen de mogelijkheid geven om toch hiermee in contact te komen." Samen met zijn vrienden Tim Grootes, Thomas Verwer, Loes de Zeeuw vormt hij het Kaap Vaarders Verbond. Dit team organiseert samen met Esther de Best en Ed Smit, die voor de stichting van de boerderij werken, het 'Adriaans Paradijs Festival'. Een festival gebaseerd op de geschiedenis van de boerderij. Wie is Adriaan? Die oude bewoner van de boerderij is Adriaan Donker. "Hij was gedoemd om boer te worden, maar had hier geen talent voor", vertelt Esther. Adriaan heeft na het overlijden van zijn vader als enige zoon twee jaar geprobeerd de boerderij te runnen. "Zijn vader was een best prominenten boer dus hij had grote schoenen te vullen, maar zijn interesses lagen ergens anders", meldt Esther. Na twee jaar heeft Adriaan de landen om de boerderij heen en het vee verkocht. "Van dit geld kon hij leven, en is hij beetje gaan freewheelen en reizen", zegt Esther. "Een aantal jaar geleden ben ik met jongerenwerk hier bij de boerderij langs geweest en het verhaal is bij mij altijd blijven hangen", zegt Lars.

NH Nieuws ging kijken bij de opbouw - NH Nieuws

Mensen die Adriaan ontmoette, nodigde hij uit op zijn boerderij. "Hij was ook heel erg begaan met de jongeren, dus gaf hen ook ruimtes, waar ze muziek konden maken en een biertje konden drinken", vertelt Esther. Lars noemt het: "Een soort Ruigoord in de polder". Esther geeft aan dat Adriaan niet echt een hippie was, maar wel een vrij persoon die hield van roering op het terrein. "Het festival doet dan echt eer aan zijn normen een waarden", legt Esther uit.

Programma Het festival vindt aanstaande zondag plaats en is voor jong tot oud. "Voor kinderen is er een programma van elf tot drie, waarna zij het festival voor de volwassen mogen openen", zegt Lars. Het gedeelte voor de volwassenen duurt van drie tot elf in de avond. Er is een markt met spullen van lokale ondernemers, er is muziek met bandjes uit de buurt maar ook uit Amsterdam. "Er zijn ook voorstellingen, van sprekers tot theatermakers, het gaat héél leuk worden", aldus Lars. "Het wordt warm, maar we hebben genoeg water en misschien zetten we ook wel even de sprinklers aan", zegt Esther. Zij is heel blij met het festival op het terrein van de historische boerderij. "De oude bewoner zal dit heel leuk gevonden hebben."