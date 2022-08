Brandweer redt jongetje (2) uit snikhete Tesla in Hoorn: "Hij ging zomaar op slot"

Het was voor Anne Visser uit Hoorn vanochtend even flink schrikken toen ze haar auto (een Tesla) uitstapte. Ze liep om de auto heen om haar zoontje Moos (2) eruit te halen. "En toen sprong opeens de auto op slot. De sleutel, mijn telefoon, alles lag er nog in."

Ze stond op dat moment geparkeerd aan de A.B.C. in Hoorn, waar ze met haar moeder had afgesproken. Tot overmaat van ramp begon ook nog eens het alarm te loeien. "Ik denk dat het komt omdat de batterij van de sleutel bijna leeg was", denkt Anne. Door het harde alarm raakte ook haar zoontje Moos in paniek. "Het was écht een hard geluid. Bij de Blokker kon je het nog horen", vertelt Anne die zelf ook in paniek raakte vanwege het warme weer.

De handtas met telefoon en sleutel die nog in de auto lag - Inter Visual Studio

De pech stapelt zich op Gelukkig komt op dat moment de moeder van Anne aan. "Met haar telefoon heb ik mijn man geprobeerd te bellen", aldus Anne. De auto - een Tesla dus - kan ook geopend worden met een telefoon, alleen soms blijven de problemen zich dan ook opstapelen. Iets dat ook hier gebeurt. "Mijn man is op vakantie en hij zit ook nog eens in de bergen, dus heeft hij geen bereik." Waardoor ook dit plan in de soep loopt. Als laatste redmiddel belt Anne met de spoedlijn van Tesla. Daar krijgt ze te horen dat ze haar niet willen helpen, omdat ze eerst de eigenaar willen spreken. "En die is dus niet bereikbaar en mijn zoontje zit opgesloten in een alsmaar warmer wordende auto", blikt Anne terug. "Ik vind dat héél slecht."

Anne, haar moeder en zoontje Moos zijn eindelijk gered - Inter Visual Studio

Ruit ingetikt Terwijl het steeds warmer wordt buiten, neemt ook de temperatuur in de auto toe. Dus besluit Anne dat de autoramen maar kapot moeten en belt ze met de hulpdiensten. "De brandweer was snel ter plaatse en die heeft de ruit van de auto ingetikt." Haar zoontje, die op dat moment aan het huilen is, wordt door de brandweer getroost met een beer en rondleiding door de brandweerauto. "Echt een compliment aan de brandweer, hoor", stipt Anne nog aan. Na dit avontuur heeft Moos een middagdutje gedaan. Volgens Anne gaat het wel weer goed met hem en is hij van de schrik bekomen. "Hij heeft goed geslapen", aldus Anne. Al houdt het Moos nog wel even bezig. "Het eerste wat hij zei toen hij wakker werd was 'stomme auto'. Nou, hij heeft helemaal gelijk."