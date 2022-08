Amsterdam NL V Oekraïense musici treden op in het Concertgebouw: "Dit is mijn front"

Het speciaal opgerichte 'Ukrainian Freedom Orchestra' trad gisteravond op in het Concertgebouw. Het ensemble, dat pas twee maanden geleden is ontstaan, bestaat volledig uit Oekraïense musici, die van over de hele wereld zijn gekomen om zich erbij aan te sluiten. Ook de in Amsterdam wonende pianist Anna Fedorova is onderdeel van het orkest.

De naam van het nieuwe orkest verwijst naar de strijd voor vrijheid en democratie die in Oekraïne wordt gevoerd sinds de Russische inval afgelopen februari. In maart spraken we Anna Fedorova ook al; zij had toen net haar ouders naar Nederland gehaald en organiseerde met cellist Maya Fridman een eerste benefietconcert voor haar thuisland. Haar ouders wonen ondertussen in Den Haag en de benefietconcerten zijn uitgegroeid tot een tour van wereldformaat. Anna is ontzettend trots op wat zij en haar landgenoten in zo'n korte tijd hebben neergezet. Voor een tour van deze grootte is meestal jaren voorbereiding nodig. "Alle opbrengsten van de tour worden gedoneerd aan het Ministerie van Cultuur van Oekraïne om musici en kunstenaars te ondersteunen", vertelt Anna.

Nazarii Stets (rechts)

Quote "Ik ben een professionele musicus: dit is mijn front" nazarii stets, lid 'ukrainian freedom orchestra'

Sommige orkestleden zijn speciaal uit Oekraïne gekomen om mee te spelen. Zo ook de 31-jarige contrabassist Nazarii Stets, die drie weken geleden nog in Kiev was en daar ook geregeld optrad. Hij vertelt dat je in de loop van de tijd gewend raakt aan de oorlog. "Je weet dat als je een sirene hoort, je de schuilkelder in moet. Ook als je middenin een concert zit en op het podium staat."

Naast het Tweede pianoconcert van Chopin, gespeeld door Anna, werd ook de Zevende symfonie van de Oekraïense Valentyn Vasyljovitsj Sylvestrov ten gehore gebracht. De avond werd afgesloten met een bewerking van het Oekraïense volkslied Sjtsje ne vmerla Oekrajiny (vertaald: 'Oekraïene is nog niet vergaan'). Het gezelschap speelt de komende week nog in Hamburg, Dublin, New York en Washington.

Anna Fedorova