Dance Valley én Dutch Valley bereiden zich voor op snikheet festivalweekend

Twee grote feesten in Spaarnwoude dit weekend. Zaterdag kan je genieten van dampende beats tijdens Dance Valley, de volgende dag is het meezingen geblazen tijdens Dutch Valley. Met temperaturen boven de 30 graden doet de organisatie van beide festivals er alles aan om voor een veilig festival te zorgen.

Wytze Dijk van de organisatie rijdt kriskras rond in een terreinwagentje en ziet dat alles geregeld is voor de komende dagen. "We zijn er klaar voor. Drie jaar op gewacht! Vorig jaar hebben we hier ook even gestaan en zijn we begonnen aan de opbouw, toen mocht het alsnog niet. Dat was een grote teleurstelling. Nu staat er niets meer in de weg en daar zijn we harstikke blij mee. "

Een festival organiseren tijdens een hittegolf brengt extra uitdagingen met zich mee, vertelt Wytze. "Dat betekent in ons geval dat we extra waterpunten neerzetten, zowel op het terrein als voor de deur voor de mensen die in de rij staan. We hebben extra schaduwpunten gecreeerd op het terrein."