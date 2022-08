Vakanties en personeelstekort treft tankstation in Hoorn: "Één iemand over"

Automobilisten die bij een tankstation aan de Willemsweg in Hoorn willen tanken, worden onaangenaam verrast. Het kleine tankstation is vaak 's middags gesloten. Een vaste klant vertelt aan NH Nieuws dat het station nog maar door drie personeelsleden wordt beheerd. "Twee zijn er nu op vakantie, dus het station is alleen overdag nog open."

NH Nieuws

Het probleem is volgens de klant niet verholpen als de twee andere personeelsleden weer terugkomen van vakantie. "De mevrouw die er nu staat, stopt in september." Op de deur van het tankstation naast het Hoornse Julianapark hangt een briefje met vernieuwde openingstijden, en een melding van een 'ernstig personeelstekort'. Bezoekers worden doorverwezen naar een ander tankstation in de buurt, ongeveer twee kilometer verderop in Zwaag. TotalEnergies, waar het station onder valt, geeft aan dat zij net zoals in de rest van de markt geconfronteerd worden met personeelstekorten. "We proberen die te ondervangen door te schuiven met roosters. Dit lukt helaas niet altijd en soms worden we dan gedwongen om hierop te anticiperen door de openingstijden aan te passen", aldus Totalenergies. Ze geven aan dat het aanpassen van openingstijden niet hun voorkeur heeft, maar het helaas soms niet anders kan. "We leveren veel inspanningen om nieuwe medewerkers voor onze stations te werven en proberen de impact voor klanten tot een minimum te beperken" meldt TotalEnergies.