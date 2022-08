Na jarenlange kinderwens en tientallen blogs is alleenstaande Anita (39) eindelijk moeder

In haar eerste blog, september 2020, neemt Anita ons mee naar hoe het allemaal begon. Ze had er een diep gesprek over met een vriendin. "Die kinderwens heb ik eigenlijk altijd al gehad. Ik wilde voor mijn 25ste moeder worden. Maar de stap zetten, dat durfde ik nog niet. Misschien ook niet zo gek na een paar roerige jaren."



Want de afgelopen jaren gingen niet van een leien dakje. Van een ontslag tot aan een burn-out. "Dat zorgde er wel in mijn hoofd voor dat ik het nog niet aandurfde."

De gedachte wat anderen ervan zouden vinden, werkte ook niet bepaald mee. Maar hoe weet je eigenlijk wat anderen ervan vinden, als je het niet bespreekt? "Geen idee, dat zat duidelijk tussen mijn oren. Ik verwachtte vooroordelen van buitenaf, maar dat viel achteraf reuze mee." Ook haar familie was nog niet op de hoogte van haar kinderwens. "Die reageerde eigenlijk héél enthousiast. Ze hadden stiekem al een vermoeden", zegt Anita lachend.

Voordat Anita aan het vervullen van haar kinderwens kan beginnen, moet ze eerst een donor vinden. Anita had geen idee hoe lang ze zou moeten wachten, en het ging vrij snel. In januari 2021 ontvangt ze een mailtje van een kliniek in Wolvega. "Al binnen twee weken. De zenuwen gierden door m'n lijf en m'n handen trilden." Ondertussen is de wachttijd zo'n twee jaar voor er een donor beschikbaar is.

Er is een match. In de tussentijd reist Anita op en neer naar Friesland voor onderzoeken. En toen ineens, op maart 2021, was het moment zover: de inseminatie. "Dat moment was best wel even gek, kan ik je vertellen. Daar zat ik dan. Héél apart en onwerkelijk."

Twee keer een miskraam

"Toen was het afwachten. Word ik wel zwanger of niet?" Een makkelijke weg is het zeker niet. De eerste zwangerschap eindigt in een miskraam. In juni volgt een nieuwe poging en een maand later volgt er de eerste echo. "Die was positief." Maar begin augustus gaat het toch wéér mis. "Een klap. Dat was een zware periode voor mij, ook om daar open over te zijn." Toch besluit ze om haar miskraam te delen. "Een soort dagboek. Ik wilde graag laten zien hoe het ook kan zijn. Dat zoiets zwaar en niet leuk kan zijn. Veel mensen denken daar nog te makkelijk over. Hup, we gaan door en het is gebeurd. Daar wilde ik doorheen prikken. Het was voor mij ook een soort verwerking."

Eind oktober volgt poging drie. Anita is opnieuw zwanger en half december ziet de echo er goed uit. "De echo was zo mooi, duidelijk en helder. De kleine wonder liet zich goed zien, en bewoog flink. Ik durfde eindelijk te genieten, zeker na zo'n lange rit vol hoogte- en dieptepunten. Ik was zwanger. Het was bijna kerst en die kon niet meer stuk."

