Wrakduikers zoeken naar kotter die al 56 jaar vermist is: "Belangrijk voor nabestaanden"

Het is 11 januari 1967 als de WR6 vermist raakt op zee. Het heeft die nacht flink gestormd en niemand krijgt meer contact met schipper Simon Lont. Er wordt met man en macht gezocht, maar na meerdere zoekpogingen zonder resultaat wordt gevreesd dat het schip is gezonken. Nu, 56 jaar later, doen wrakduikers opnieuw een poging.

De WR6 raakte in 1967 vermist en is nooit meer gevonden - Archief Historische Vereniging Wieringen

Het is voor Jan Maarten Pol en zijn kameraden van Wrakduikteam Zeester uit Lauwersoog elk weekend weer genieten als ze met hun boot vertrekken en op de bodem van de zee op zoek gaan naar wrakken. Maar de expeditie van dit weekend heeft een bijzonder randje. Ze gaan op duiktocht vlak bij het Duitse eiland Helgoland, omdat daar mogelijk de vermiste WR6 ligt. Het wrakduikteam kwam enkele jaren geleden namelijk in contact met Gert Lont, zoon van de overleden schipper Simon Lont. Het lichaam van Simon Lont spoelde enkele maanden later aan, maar de overige twee bemanningsleden werden nooit gevonden. Dat geldt ook voor de boot, die na de eerste zoekactie van de duikers niet werd gevonden. Maar ze gaan op verzoek van de familie toch nog een poging wagen. "Die willen graag na zoveel jaren weten waar hun dierbaren zijn overleden", legt hij uit. Samen met zijn team is hij inmiddels onderweg naar een locatie op zee die hij heeft doorgekregen van de zoon van de overleden schipper, Gert Lont. Tienduizenden wrakken Gert Lont werkte de afgelopen jaren nauw met experts én een cold-case agent om op zoek te gaan naar het gebied waar zijn vader en bemanningsleden zijn gezonken. En dat is knap lastig. "Er liggen verschrikkelijk veel scheepswrakken op zee, echt wel tienduizenden", Legt Pol uit, "Dus het is een beetje zoeken naar een speld in de hooiberg." Maar uiteindelijk denkt Lont een wrak te hebben gevonden dat WR6 zou kunnen zijn. Die zullen de duikers gaan onderzoeken. Tekst gaat door onder de video.

Wrakduikteam Zeester vertrekt richting Helgoland om te zoeken naar de WR6 - NH Nieuws