Botenbouwers nog druk voor Gondelvaart: "Zorgt voor warme verbintenis in Koedijk"

De 59e editie van de Gondelvaart Koedijk is in aantocht. Volgende week zaterdag trekken 14 versierde schuiten over het kanaal. Het dorp heeft na twee jaar corona-afwezigheid wel weer zin in een gezamenlijk feestje. Met de nadruk op 'samen', stelt een van de organisatoren. "Met elkaar het dorp versieren, met elkaar een boot maken."