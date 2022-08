Waarom er op Schiphol de afgelopen weken minder rijen de terminals uitkronkelen

Het kwik tikt vandaag de dertig graden aan en Schiphol voorspelde piekdrukte. Een recept voor ellende zul je met alle berichtgeving van de afgelopen tijd misschien denken, maar niks blijkt minder waar: de tenten buiten, speciaal opgesteld om wachtende reizigers tegen de zon te beschermen, zijn leeg. NH Nieuws zocht uit waarom de luchthaven de boel nu wél onder controle heeft.

De tenten die Schiphol buiten heeft neergezet om wachtende passagiers koel te houden, zijn leeg. NH Nieuws / Celine Sulsters

In de vertrekhal staan wel wat rijen NH Nieuws/Celine Sulsters Volgende

De laatste keer dat op Schiphol grote chaos ontstond was op 1 augustus. Reizigers moesten toen soms meer dan vier uur in de rij staan om door de security heen te komen. Er reisden die dag 182.894 passagiers via Schiphol. Vandaag zijn dat er meer, namelijk 183.260. Er vertrokken die dag net iets meer mensen, namelijk 61.479, tegenover 60.808 vandaag.

Reizigers hadden zich voorbereid op grote drukte - NH Nieuws

Uit Schiphols druktemeter blijkt dat de luchthaven vandaag zowel in de vertrek- als in de aankomsthallen een piekdag verwachtte. Zo begonnen de rijen bij vertrekhal 3 vanochtend vroeg buiten onder de luifels die Schiphol eerder deze zomer heeft geplaatst om wachtende passagiers te beschermen tegen de zon. Rond 12.00 uur lijken die rijen als sneeuw voor de zon verdwenen, zo blijkt als NH-verslaggeefster Celine Sulsters een kijkje neemt:

⁦@Schiphol⁩ voorspelde piekdrukte tijdens deze loeihete dag, maar reizigers hebben geluk: geen rij te bekennen buiten. pic.twitter.com/lG7RWwqc5i — Celine Sulsters (@CelineNHNieuws) August 12, 2022

Ook bij de andere vertrekhallen staan de rijen niet tot buiten. En de rijen die binnen staan, vallen mee. Het is een verademing voor aanwezige reizigers, die zich vaak op het ergste hadden voorbereid. "We waren hier 4,5 uur van te voren, maar dat was niet echt nodig", vertelt een jongeman die op het punt staat om naar het Griekse Zakynthos te vliegen. "Dus toen zijn we maar bier gaan drinken", lacht hij. Een mevrouw die de kou in IJsland gaat opzoeken kijkt met grote ogen rond in de vrij lege vertrekhallen. "Wij hadden extra eten en drinken meegenomen", licht ze de overlevingsstrategie van haar en haar man toe.