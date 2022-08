Slechtziende Piet over pensionpoezen: 'Ben net een ijsboer, moet nu geld verdienen'

Het is hoogseizoen in het kattenpension, toch rennen niet alle katten door elkaar. "Het is topdrukte want er zijn er nu 45", zegt Piet van Berge van kattenpension De Uitkomst in Zaandam. Pas als je goed om je heen kijkt, zie je overal poezen zitten. "Over een paar weken als de vakantie voorbij is, zijn er nog maar paar."

Piet is slechtziend en heeft een progressieve oogziekte. Hij runt het kattenpension bij zijn huis met zijn vrouw Henriëtte. In 1998 zijn ze begonnen, nadat Henriëtte op de radio hoorde dat je met een kattenpension in de zomervakantie goed geld kunt verdienen. "Ik had destijds een vogelpension", vertelt Piet, "daar draaide ik een omzet van nog geen 300 gulden per jaar mee. Dat schoot niet echt op."

Piet, die ooit vrachtwagenchauffeur was, wilde wel wat om handen hebben en niet al op zijn 42ste achter de geraniums zitten. Henriëtte haalde alle benodigde papieren en zo konden ze beginnen. De liefde voor dieren en speciaal voor katten zat er bij Piet al op jonge leeftijd in. "Ik herinner me nog dat onze kat Moos jongen wierp aan het voeteneinde van mijn ledikantje. Ik denk dat toen de poezenliefde is begonnen."

Op hun gemak

Dat die 45 poezen zo relaxed zijn en zich op hun gemak voelen in een vreemde omgeving heeft alles te maken met Piet. "Ik heb met alle beesten wat. Alleen niet met vlooien." Omdat Piet de katten niet goed ziet - het ene oog 5 procent zicht en het andere 15 - en ze niet mogen ontsnappen, zijn er drie deuren die je door moet voordat je in het kattenverblijf bent. In al die jaren is er één ontsnapt die gelukkig teruggevonden is. Daarna is de 'beveiliging' aangepast.

Het gekke is dat al die poezen het prima met elkaar in één ruimte kunnen vinden en zich al na een dag (en nacht) op hun gemak voelen. "Heel af en toe lukt het gewennen niet", zegt Piet, "en dan je moet gewoon erkennen dat het niet gaat."

En wat nou als de katten na de vakantie niet mee naar huis willen? "Ja", zegt Piet, "dat is ook een keer voorgekomen. Een poes wilde absoluut niet mee en was ook niet te pakken. Uiteindelijk is pas na drie weken - toen bijna alle andere poezen weer weg waren en het rustig was - het beestje door de dierenambulance gevangen en terug naar huis gebracht."