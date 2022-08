Sporters zetten de wekker om 4.00 uur om de hitte te ontvluchten: "De moeite waard"

De aanhoudende hitte dwingt sporters tot flexibiliteit. Theo Warmenhoven uit IJmuiden (75) is een fanatieke hardloper, maar bij 32 graden lukt hem dat niet. Dus trekt Theo al om half vijf in de ochtend de deur achter zich dicht voor een loopje van een kilometer of tien. "Zo vroeg opstaan is even afzien, maar het is de moeite waard. 's Middags is het geen doen."

Behalve dat de temperatuur een stuk draaglijker is, heeft Theo meer voordelen ontdekt van het vroege opstaan. Zijn wekker gaat nu om 4.00 uur en hij vertrekt een half uur later. "Het is heerlijk rustig en je ziet dingen die je later op de dag niet ziet. Die rode gloed van de opkomende zon is echt prachtig."

Theo blijkt niet de enige die al zo vroeg uit de veren is. Veel mensen laten al voor zes uur de hond uit en wielrenners en hardlopers verzamelen zich bij de ingang van de Kennemer Duinen aan de Heerenduinweg. "Straks is het niet meer te harden", zegt een wielrenner uit Zandvoort. "Dan is op de fiets stappen onverstandig. Dus maak ik liever nu alvast mijn rondje."

Theo heeft zijn loopje inmiddels voltooid. "Ik heb mijn kilometers binnen", zegt hij. "Kan ik vanmiddag lekker rustig op de bank gaan zitten."