Imani de Jong grijpt met piepjonge Nederlandse estafetteploeg goud op EK zwemmen

Met een piepjong viertal zwom Nederland naar de snelste tijd op het Europees kampioenschap. Imani de Jong (20), Silke Holkenberg (20), Janna van Kooten (17) en Marrit Steenbergen (22) tikten als eersten aan.

De Jong dook als eerste het water van het buitenbad in voor Nederland. De 20-jarige zwemster bezorgde de jonge estafetteploeg een goede start, waarna de rest het karwei kon afmaken.

De EK langebaan in Rome zijn gisteren begonnen. Later deze week komen ook Kira Toussaint, Luc Kroon en Thom de Boer nog in actie op de Europese kampioenschappen. Het toernooi duurt nog tot en met 21 augustus.