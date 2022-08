Blog: RWS: Meer uitleg zoutwaterdam • Gebrekkige communicatie over cruiseschip en vrees voor veiligheid aan de kade

Gisteren berichtte NH Nieuws ook over de kwestie. Uitleg over de werkzaamheden is meer dan welkom, bleek daaruit.

Nico van Nijendaal van het wijkplatform IJmuiden-Noord vroeg zich af: "We weten dat er palen komen, maar we weten niet wat de bedoeling is. We snappen dat er schepen aangemeerd moeten worden. Moeten die wachten voor de sluis? Of voor een overnachting omdat ze niet verder gaan? Dat is helemaal niet duidelijk."

Deze tweet leidt naar een uitgebreide uitleg van Rijkswaterstaat (RWS)

