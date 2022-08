Blog: Gebrekkige communicatie over cruiseschip en vrees voor veiligheid bedrijven én asielzoekers

Het zeecruiseschip lijkt écht naar de VOB-kade in Velsen-Noord te komen voor de opvang van duizend asielzoekers. Maar hoe alles er daar precies uit moet gaan zien, is door gebrekkige overheidscommunicatie nog een raadsel voor de ondernemers op het aangrenzende industrieterrein. Bovendien is dat terrein niet erg geschikt om op te wonen, zegt Gerrit de Vries, die er een bedrijf heeft. "Eventuele toeloop van mensen op het schip koppelt zich maar erg moeilijk aan zwaar transport en bedrijfsmateriaal hier", vindt hij.

Fred Segaar en Thomas Jak