Gewonde bij aanrijding in Kortenhoef, bestuurder mogelijk onder invloed

Aan de Zuwe in Kortenhoef zijn gisteravond rond 23.15 uur een auto en een scooter op elkaar gebotst. De bestuurder van de auto was mogelijk onder invloed.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de scooter en auto frontaal op elkaar botsten gisteravond. Op de foto is te zien dat de voorruit van de auto ingedeukt is door de klap.

De politie laat weten dat de bestuurder van de auto is aangehouden omdat de persoon mogelijk onder invloed was. Het ongeluk wordt nog onderzocht door de politie. De bestuurder van de scooter is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.