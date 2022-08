Tijjani Reijnders voelt de hete adem van Riechedly Bazoer bij AZ: concurrent of medespeler?

Het was voor AZ-middenvelders Tijjani Reijnders en Riechedly Bazoer een onvergetelijke avond tegen Dundee United (7-0). Reijnders scoorde twee treffers en geeft daarmee zijn visitekaartje af. Bazoer debuteerde bij AZ en klopt daarmee voor het eerst op de deur. "Er is veel concurrentie in de ploeg en ik denk dat dat iedereen scherp houdt", aldus Bazoer.

Bazoer: "Er is veel concurrentie in de ploeg" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Met Jordy Clasie, Dani de Wit, Tijjani Reijnders en Riechedly Bazoer heeft trainer Pascal Jansen ineens vier kwalitatief goede middenvelders tot zijn beschikking. En dat terwijl er maar drie plekken te verdelen zijn. Hoewel Bazoer bij zijn oude club Vitesse lange tijd centraal achterin heeft gespeeld, is hij bij AZ nadrukkelijk voor het middenveld gehaald. "Ik kan op alle drie de posities op het middenveld uit de voeten", zegt Bazoer. Reijnders Bazoer werd direct na het vertrek van Fredrik Midtsjø naar Alkmaar gehaald. In de voorbereiding en in de eerste officiële wedstrijden had Tijjani Reijnders die plek al geclaimd op het middenveld. Met zijn twee doelpunten tegen Dundee United was de 24-jarige middenvelder opnieuw belangrijk. Hij zag Bazoer ook binnen komen. "Dat is een goede concurrent erbij", zegt Reijnders over zijn ploeggenoot. Tekst loopt door onder de video.

Met twee doelpunten was Tijjani Reijnders belangrijk voor AZ - NH Nieuws

Clubloos De laatste wedstrijd die Bazoer speelde was eind vorig seizoen in de finale van de play-offs (AZ - Vitesse). Sindsdien had de oud-Ajacied geen club en was het een tijdje wachten tot de kogel door de kerk was. "Dit heb ik ook nog nooit meegemaakt", zegt Bazoer, die ook opties in het buitenland had." Maar bij AZ voelde het goed en dus tekende hij een contract tot en met de zomer van 2025 in Alkmaar.

Riechedly Bazoer sloeg opties uit het buitenland af voor AZ - NH Sport / Stephan Brandhorst

AZ speelt zondagmiddag uit tegen Sparta Rotterdam de tweede competitiewedstrijd. Die wedstrijd is live te horen op NH Radio. Afgelopen weekend wonnen de Alkmaarders met 2-0 van Go Ahead Eagles. Volgende week donderdag wacht de eerste ontmoeting in de play-offs van de Conference League. Dan wacht de thuiswedstrijd tegen Gil Vicente.