Twee gewonden bij schietpartij Daalwijk in Amsterdam- Zuidoost

Het incident gebeurde rond 22.00 uur vanavond. De politie kwam meteen met veel eenheden naar de plek toe. Onduidelijk is nog wat er precies gebeurd is. De politie meldt op zoek te zijn naar de verdachte(n).

Het is niet het eerste incident bij Daalwijk. In januari 2020 kwam een 26-jarige man om het leven bij het opnemen van een videoclip. In november 2018 werd een bewoonster van de flat door een verdwaalde kogel in haar hoofd geraakt toen ze op bed lag en in augustus van dat jaar werd een vrouw er gestoken.