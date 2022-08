Schiphol gaat reizigers die vlucht misten door chaos compenseren

Dat is Schiphol overeengekomen met de Consumentenbond en het programma Max Vakantieman van Omroep Max. De luchthaven vergoedt wel alleen de kosten die niet al op een andere manier zijn vergoed, bijvoorbeeld door een verzekering of een andere luchtvaartmaatschappij, of kosten die voorkomen hadden kunnen worden.

Wel kan er bijvoorbeeld een vergoeding worden aangevraagd voor kosten die gemaakt zijn voor het omboeken van een vlucht of voor een vervangende vlucht. Ook de kosten voor een ongebruikte accommodatie kunnen vergoed worden door Schiphol.

Reizigers kunnen tot en met 30 september hun compensatieverzoek indienen via de website van Schiphol.