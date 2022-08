Smeren, smeren en nog eens smeren: gratis zonnebrand in de binnenstad van Hoorn

Zit je op het terras en ben je je zonnebrand vergeten mee te nemen? Geen probleem. In Hoorn staan sinds deze week op elf plekken in de binnenstad gratis dispensers, gevuld met zonnebrand.

"Het insmeren met zonnebrand is een eenvoudige maatregel die een ernstige ziekte kan voorkomen", benadrukt wethouder Marjon van der Ven (Volksgezondheid). Ook moet het initiatief het gebruik van zonnebrandcrème stimuleren. "De zon is de grootste boosdoener voor het krijgen van huidkanker."

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]