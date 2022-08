Kickbokser Ben Saddik voelt zich bijna een Amsterdammer: "Maar m'n hart ligt in Antwerpen"

Zwaargewicht kickbokser Jamal Ben Saddik stapt volgende week zaterdag weer de ring in tijdens Glory 81. Zijn tegenstander is Benjamin Adegbuyi. "Ik hoop dat hij zijn best heeft gedaan. Als dat zo is wordt het een spektakel", blikt Saddik vooruit.

"Ik had net een depressie achter de rug en wist niet eens waar mijn sporttas was"

"Ik had net een periode achter de rug waarin ik mij heel slecht voelde", vertelt Ben Saddik aan NH Sport. "Ik had net een depressie achter de rug en wist niet eens waar mijn sporttas was. Ik ben altijd gecharmeerd geweest van de vechtstijl van Mike. Hij gaat altijd voor de K.O. Hij is heel streng en onder hem train je keihard. Ik had iemand nodig die mij over de streep trekt en ik denk dat alleen Mike dat kan", vertelt Ben Saddik enthousiast over de samenwerking.

Amsterdamse bluf vs. Belgische bescheidenheid

Jamal Ben Saddik is de rust zelve. Trainer Mike Passenier is juist het tegenovergestelde. "Wij Belgen zijn toch wat terughoudend", legt Ben Saddik uit. "Amsterdammers zijn gewoon heel direct." In de bovenstaande reportage vroegen wij beide mannen of het een beetje klikt.